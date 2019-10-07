Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın: türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur
52 dakika önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:56 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın
, Suriye
'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili Twitter
'dan paylaşımda bulundu.
" Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" diyen Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.
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