Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" dedi.

Kalın, "Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" ifadesini de kullandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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