Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bir öncelik olarak görüyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB'nin ekonomik, siyasi, güvenlik alanlarda ortak noktalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ticaretimizin %45'ini Euro Bölgesi'yle yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Kalın, konuşmasında korona virüs tedavisinde yaşadıklarını anlatarak "Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım. Onun sağlığı hepimizinkinden daha önemli. Kısa bir sürede toparlandım" diye konuştu. Virüse karşı alınan tedbirler hakkında da konuşan Kalın "Bu tedbirler Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde alınıyor, fakat büyük fotoğrafı Cumhurbaşkanımız da değerlendirmek durumunda. Öneriler değerlendirildikten sonra bu tedbirler Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Kurulun önerileri bizim için son derece önemli. Tedbir tek başına yetmiyor. Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Tehlike geçmiş değil, grip, nezle döneminde daha da artmış durumda. Birçok Avrupa ülkesi tekrar kapanma dönemine girdi. Brüksel'deydim, orada hayat adeta durmuş gibi. Amerika'da durum gerçekten kötü. Bütün bunlara baktığınızda virüs hız kaybetmiyor" şeklinde konuştu. Kalın, tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak "Virüsün yaş cinsiyet bölgesel sınırlaması yok. Aşı çalışmaları dünyanın değişik yerlerinde yapılıyor, inşallah bunlar başarılı neticeler verecekler. Fakat aşıların tamamen etkili hale gelmesi salgını durdurması 10-20 gün içerisinde olmayacak. Bu bir süreç biraz sabır gerektiriyor, tedbirlere dikkat edilmeli. Bunları yaparsak önümüzdeki 2 ayı daha kolay atlatmamız mümkün olacak" dedi.

Yargı ve demokrasi alanındaki reformları da değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Türkiye gibi dinamik bir ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik ihtiyaçları da değişiyor. Yeni durumlar sorunlar ortaya çıkıyor, yeni bakış açıları gerekiyor. Özgürlük, demokrasi ve güvenlik dengesini bir arada tutarak yeni bir hamle, yeni bir dönem Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Bunun olumlu etkileri olacak. Bu çok hassas bir denge, kolay olmadığını da bilmek lazım. Vatandaşlarımızın demokratik hak ve özgürlüklerini yükseltecek yeni kanunlar yapılacak" şeklinde konuştu.

ABD'deki başkanlık seçimleri hakkında da konuşan İbrahim Kalın "Biden yönetimi halen şekillenmedi, göreceğiz. Türkiye kenara atılabilecek bir ülke değil. PKK ve FETÖ bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Patriotları almak için ABD ile 6 yıl müzakere ettik. Blöf yaptığımızı sandılar. Ne zaman Ruslarla imza attık, blöf olmadığını anladılar" değerlendirmesinde bulundu.

AB ile ilişkileri de değerlendiren Kalın, "Dün Brüksel'deydim. Onlar da yaptırım konusuna olumlu bakmıyorlar. Hele ki Erdoğan gibi bir lidere bu dilin netice vermeyeceğini biliyorlar. Bazı üye ülkelerin bu konuda ısrarcı olduğunu da biliyoruz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusunda anlaşabildiğimiz yerler var, anlaşamadığımız yerler var. Ama Türkiye-AB ilişkilerini bu kareye indirgerseniz, vizyonunuzu daraltmış olursunuz. Çok daha stratejik konular seti var. Büyük fotoğrafa baktığınızda AB'nin Türkiye ile birçok ortak çıkarı var. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini bir öncelik olarak görüyoruz. Türkiye ile AB'nin ekonomik, siyasi, güvenlik alanlarda ortak noktalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ticaretimizin %45'ini Eurozone bölgesiyle yapıyoruz" dedi.