Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Suriyeli Kardeşleri Arasında Hiçbir Dini, Etnik ve...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Suriyeli Kardeşleri Arasında Hiçbir Dini, Etnik ve...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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