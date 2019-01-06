Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Suriyeli Kardeşleri Arasında Hiçbir Dini, Etnik ve...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye
, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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