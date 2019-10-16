Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:15:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]