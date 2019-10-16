Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır."
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