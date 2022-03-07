İbrahim Kalın: "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
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İbrahim Kalın: "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

07.03.2022 11:08
İbrahim Kalın: "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde girişimlerin sürdürüleceğini de kaydetti.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın: 'Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika


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