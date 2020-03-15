Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Umreden dönenler karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Umreden dönenler karantinaya alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Umreden dönenler karantinaya alındı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Umreden dönenler karantinaya alındı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın umreden dönen vatandaşların 5 yurtta karantinaya alındığına dair haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" ifadelerini kullandı.


İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
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