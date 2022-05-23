Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversiteli gençlere kapanış dersi verdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversiteli gençlere kapanış dersi verdi Açıklaması

23.05.2022 13:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversiteli gençlere kapanış dersi verdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) 2021-2022 akademik yılı kapanış dersine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) 2021-2022 akademik yılı kapanış dersine katıldı.

Üniversitenin Haliç Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen kapanış dersinde öğrencilere hitap eden Kalın, doğru soru sorabilmenin, düşünce yolculuğunun en önemli aşamalarından olduğunu söyledi.

Kalın, "Düşünce tarihinde öyle sorular vardır ki cevaplarından daha önemlidir. Cevaplar değişir ama soru baki kalır çünkü sorular zihnimizi tetiklemeye, açmaya, bizi daha fazla düşünmeye teşvik eder, bizi harekete geçirir." dedi.

1784 yılında Avrupa çapında deneme yarışması yapılarak "Aydınlanma nedir?" sorusunun yöneltildiğini anlatan Kalın, gelen cevaplardan birinin düşünce tarihinin seyrini değiştirerek tarihe geçtiğini, o makalenin Immanuel Kant'a ait olduğunu kaydetti.

"Biz bugün gerçekten bir akıl çağında mı yaşıyoruz?" sorusu üzerine öğrencilere düşünmelerini söyleyen Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kant'ın makalesi, modern Batı düşüncesinin ve dolaylı olarak da modern düşüncenin seyrini değiştiren önemli kurucu metinlerden bir tanesi haline gelmiştir. Kant, denemesine 'Aydınlanma, insanın kendi kendine inşa ettiği vesayet kalıplarından kurtulma cesaretini göstermesidir.' diye başlar. Zira tarih boyunca insanın aklını kullanmasının önündeki en büyük engel, kendi içindeki cesaret eksikliği ve tembelliktir. Denemesinin ikinci kısmında 'Biz bugün bir aydınlanma çağında mı yaşıyoruz yoksa aydınlanmış çağda mı yaşıyoruz?' diye bir soru sorar. İkisi arasındaki fark çok önemlidir. Aydınlanma çağı, insanın kendini aydınlanmaya kavuşturmak için çaba gösterdiği bir çağı ifade eder. Aydınlanmış bir çağ ise bu sürecin bir anlamda kemaline erdiği, amacına ulaştığı yani insanların birey olarak, toplum olarak hem bireysel bir kolektif olarak zihinlerin aydınlandığı bir çağı ifade eder. Kant'ın cevabı 'Biz bir aydınlanmış çağda değil, aydınlanma çağında yaşıyoruz.' şeklindedir."

"İnsanı insan yapan en temel özellik akıl"

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel vasfın akıl olduğuna dikkati çeken Kalın, insanın akli muhakeme yapabildiği ölçüde bunu kelimelere dökebildiğini, dolayısıyla "konuşma kabiliyetine sahip varlık" anlamına geldiğini ifade etti.

Kalın, "İnsanı insan yapan en temel özellik akıl. Peki bu akıl nasıl çalışıyor? Bu akıl kendisine perde olduğu zaman ortaya nasıl bir varlık çıkıyor? Akıl, kendi tabiatıyla çelişmeye başladığında acaba insanı vadedildiği gibi aydınlığa, hakikate, iyiye, güzele, doğruya ulaştırabiliyor mu?" diye konuştu.

Kapanış dersini Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek de izledi.

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Kaynak: AA

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