Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi 'INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı' açıl töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi, System.String[]

HASAN Kalyoncu Üniversitesi 'INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı' açıl töreni düzenlendi. Törene görüntülü olarak bağlanıp, ilk dersi veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin kalkınması ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için ortaya konan çabaların bir neticesi olacağına inanıyorum" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılışa, görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu'nun yanı sıra Rektör Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İbrahim Kalın, yaptığı açılış konuşmasında, akademik yıl açılışının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kalın, şunları dedi: "Öncelikle 2020- 2021 akademik yılının tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını ülkemizin kalkınması ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için ortaya konan çabaların bir neticesi olacağına inanıyorum. Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademisyenleri, öğrencileri, araştırmacıları olarak sizlerin rolü çok önemli. Bu yolculukta yanınıza alacağınız erzaklar neler ve yoldaşlarınızda nasıl vasıflar arıyorsunuz. Nasıl bir hazırlık çerisinde olmalıyız. Bu büyük soruları bugün yeniden sormak zorundayız. Eğitimin amacı sadece bir diploma almak ve teknik alanda uzmanlık elde etmek değildir. Bunların daha ötesinde buradaki entelektüel eğitim yolculuğunuzda hayatın anlamı üzerine, birey olmak, erdemli olmak, aklınızı kullanmak üzerine büyük sorular soracak ve bunları kullanmak için çalışacaksınız. Bu temel soruları zihninizin bir yerinde yol gösterici bir kılavuz olarak muhafaza ettiğiniz müddetçe, eğitiminiz gerçek manada nitelik kazanacaktır."Öğrencilere başarılar dileyen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise, "Okulumuzun öğretim üyelerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin yaptığı tüm bu çalışmalarla gurur duyuyorum. Üniversitemizi kurarken kendi değerlerimizden ilham aldık. Ülkemizin kaliteli insan gücüne ihtiyacı var. Edineceğiniz bilgi ve donanımla, ülkemize büyük katkılar sunacağınızdan hiç kuşkum yok. Ülkemizin geleceğini 'Ay Yıldızlı Al Bayrak' altında sizler şekillendireceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sizler yön vereceksiniz" diye konuştu.

Okuldaki sınıf ve salonlarda eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli de, "Üniversitenizde, sadece derslere girmekle yetinmeyerek; araştırma yapacak, projeler üretecek, inovatif ve girişimci bireyler olarak derslerinize ve fikirlerinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Toplumsal sorunlara duyarlı, çevresinde olup bitenlere yetişkin bilinciyle bakabilecek, çözüm üretecek gençler olacaksınız. Günümüzde dünya büyük bir dönüşüm içindedir. Sizler de geleceğin mühendisleri, hukukçuları, öğretmenleri, mimarları, bilim insanları, iletişimcileri, sağlıkçıları ve nitelikli uzmanları olarak içinde bulunduğunuz evrensele, edindiğiniz donanımlarla yön vereceksiniz. Üniversitenizin sizlere sunduğu imkanları iyi kullanın. Sanatı yaşayın ve yaşatın. Tiyatro, müzik, şiir, resim, dans gibi ilgi alanlarınız varsa geliştirin ve sosyal yaşamın ritmine ayak uydurun. Bütün bu bileşenleri yerine getirdiğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cemal Kalyoncu, Türkay Dereli, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üniversitelilere ilk dersi verdi - Son Dakika

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