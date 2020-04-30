Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i masaya yatırdı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i masaya yatırdı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i masaya yatırdı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve ABD ilişkilerindeki görüş farklılıklarına rağmen, iki ülke arasında iş birliği için her zaman alan olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i masaya yatırdı..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve ABD ilişkilerindeki görüş farklılıklarına rağmen, iki ülke arasında iş birliği için her zaman alan olduğunu vurguladı.

Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği " İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panele Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield katıldı.

Kalın, Türkiye'nin kendini hiçbir zaman Suriye'de BM liderliğindeki bir süreçten koparmadığına işaret ederek, "Cenevre sürecinin öldüğü birçok kez dile getirildi. Öte yandan Astana sürecinin sahada birçok sonucu oldu, birçok ateşkese ve çatışmanın bitmesine yol açtı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NATO müttefiki ve uluslararası koalisyondaki mevkidaşları ile her zaman temas halinde." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin, Suriye'de anayasa komitesinin işini yapması, özgür ve adil bir seçime gidilmesi gibi konulara yanaşmadığını belirten Kalın, ülkedeki sorunların çözümü için siyasi sürecin şart olduğunun altını çizdi.

Suriye'de siyasi bir çözüm sağlanmadan yeniden inşa sürecine de girilmeyeceğini vurgulayan Kalın, "Aynı zamanda, şu anki acil durum, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişiler için sahada daha büyük bir iş birliği gerektiriyor. Ortaklarımız ve müttefiklerimizden gelecek her türlü fikir ve öneriye açığız." dedi.

"Suriye halkını öncelik edinmeliyiz"

Kalın, Suriye'deki iç savaşın neredeyse 10'uncu yılına girdiğinin altını çizerek, "Suriye halkı, son dönemdeki birçok milletten daha çok acı çekti. Aramızdaki farklılıkları, kısa vadeli çıkarları ve küçük jeopolitik oyunları bir kenara bırakıp, Suriye halkını öncelik edinmeliyiz. Artık bunun zamanı geldi." dedi.

"Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için, her zaman alan vardır"

ABD ile sahada bazı farklılıklar olsa da iş birlikleri yaptıklarını vurgulayan Kalın, "Müttefiklerimizle, Suriye'deki birçok konuda yakından çalıştık. Özellikle Resulayn-Tel Abyad bölgesinde güvenliği sağladıktan sonra burada güzel işler çıkardık." diye konuştu.

Kalın, Türkiye ile ABD arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in halen ABD'de olması ve ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK'ya verdiği destek gibi sorunlar olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşebileceğine işaret ederek, "İdlib ve Suriye'nin de ötesinde, Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır." dedi.

Rusya ile İdlib konusunda 5 Mart'ta bir ateşkese vardıklarını anımsatan Kalın, "Bu ateşkesi koronavirüs salgınından önce yapmış olmaktan mutluyuz. İdlib'de bir tarafta kaos ve panik varken bir taraftan da pandemi olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşkesin devam ettirilmesinden dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına ilişkin, Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde ciddi derecede vakaya rastlanmadığına işaret eden Kalın, "Bu yine de Suriyeliler için tehdit yok anlamına gelmez." dedi.

ABD Türkiye'nin İdlib'deki askeri çabalarını destekliyor

Jeffrey ise Rusya destekli Esed rejimi ve İran destekli güçlerin Türkiye'nin operasyonları sayesinde saldırılarını durdurmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Esed rejiminin saldırıların devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki süreçte önemli olacağına vurgu yapan Jeffrey, "ABD'nin pozisyonu açıktır. Ateşkesi ve Türk ordusunun faaliyetlerini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türk kuvvetlerinin oradaki birçok terör grubuna da müdahale etmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

-Türkiye insani yardım koridoru için kullanılabilir

Türk ve BM yetkilileri ile görüştüğünü belirten Jeffrey, Suriye'nin kuzeybatısı için Türkiye'nin sınır noktalarının geçiş için kullanılabileceğini ancak Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili sorunlarının devam ettiğini savundu.

YPG/PKK işgali altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili Jeffrey, "Ruslar, (insani yardımlar için) Irak ile Suriye arasındaki geçişleri durdurdu ve çoğu sorunumuzun olduğu yerler buralar." ifadelerini kullandı.

İdlib bölgesinde mahsur kalan 4 milyona yakın mültecinin uzun zamandır çektiği acının hayal edilemeyecek boyutta olduğunu kaydeden Jeffrey, "Şimdi Kovid-19 bu durumu daha da kötü hale sokacak. Ancak şunu biliyoruz; durum ne kadar kötü olursa olsun neredeyse hiç kimse Esed rejimin kontrol ettiği bölgelere dönmek istemez. Oralardaki durum o kadar kötü ki insanlar oralara dönememek için her şeye katlanacaktır." diye konuştu.

Temmuzda BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani yardımlarla ilgili 2504 nolu kararının yenileneceğini hatırlatan Jeffrey, bu süreçte Rusya ile Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı alanı da dahil olmak üzere Suriye'ye çeşitli noktalardan insani yardımın girişini sağlamak için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Suriye'de çözüm çabalarının başarısı için küçük bir kapı var

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisinin "anayasa komitesi" için çeşitli toplantılar düzenleme planları yaptığını belirten Jeffrey, ABD'nin uzlaşma için Rusya ile de görüştüğünü söyledi.

Jeffrey, "Ateşkesin (İdlib'deki), anayasa komitesinin oluşturulması ile ilgili gördüğümüz küçük gelişmelerin ve Esed rejiminin içinde bulunduğu kötü ekonomik durumun bu görüşmelerin başarılı olması için küçük bir kapı bıraktığını düşünüyoruz. Ancak devam eden seyahat kısıtlamalarından dolayı süreç oldukça yavaşladı." dedi.

Satterfield'dan "müttefiklik" vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ise Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere ilişkin, "Türkiye bir ortağımız ve NATO müttefikimiz. Ülkelerimiz ve ittifakımız için önemli olan birçok konuda Türkiye ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sabah Türkiye'nin ABD'ye, Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği yardımlar için havaalanında olduğunu hatırlatan Satterfield, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için bize yaptığı katkıları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:56 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli         
00:43
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi         
00:16
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
23:59
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı         
23:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi         
23:46
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı         
23:18
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir         
22:35
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 02:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey İdlib'i masaya yatırdı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]