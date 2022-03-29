Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü

29.03.2022 16:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi.

Kalın ve Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde her iki heyetle bir arada görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da yer aldı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, heyetlerin İstanbul'daki görüşmelerinin tamamlandığı, yarın devam etmeyeceği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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