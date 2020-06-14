Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün imkanlar Bingöl için seferber edildi. Yaralar en kısa zamanda sarılacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bingöl'ümüze büyük geçmiş olsun. Göçük altında hayatını kaybeden korucumuza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün imkanlar Bingöl için seferber edildi. Yaralar en kısa zamanda sarılacak. Mevla hepimizi korusun." ifadelerini kullandı.