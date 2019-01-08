Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Yavaşlama Diye Bir Şey Söz Konusu Değil."
1 saat önce
IHAAW152614-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil." 08.01.2019 15: 26: 14 TSI NNNN.
IHAAW152614-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil." 08.01.2019 15: 26: 14 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
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