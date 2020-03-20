Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ' Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:51 Kaynak: İHA

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