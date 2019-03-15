Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni Zelanda'daki İki Camiye Saldırı) İslam Karşıtlığının ve...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni Zelanda'daki İki Camiye Saldırı) İslam Karşıtlığının ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "( Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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