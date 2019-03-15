Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni Zelanda'daki İki Camiye Saldırı) İslam Karşıtlığının ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "( Yeni Zelanda
'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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