Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Kuruldu" İddiaları

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Kuruldu" İddiaları

11 dakika önce

Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Kuruldu
Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: AA

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