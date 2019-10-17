Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun...
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: '2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır."

Naci Ağbal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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