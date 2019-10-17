Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, '11. Kalkınma Planı, daha fazla değer...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi. - ANKARA

Naci Ağbal, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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