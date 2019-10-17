Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz. Bütçe harcamalarımızın yüzde 16,1'i eğitime harcanacaktır" dedi. - ANKARA
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