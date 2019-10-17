Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 'Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz. Bütçe harcamalarımızın yüzde 16,1'i eğitime harcanacaktır" dedi. - ANKARA

Naci Ağbal, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak
ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]