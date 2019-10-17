Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Sosyal yardımlara 69,5 milyar TL...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Sosyal yardımlara 69,5 milyar TL ayırıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Sosyal yardımlara 69,5 milyar TL ayırıyoruz" dedi. - ANKARA
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek