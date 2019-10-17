Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa...
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: 'Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz."

Naci Ağbal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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