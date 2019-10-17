Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılında bütçemizden tarıma ayrılan...
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılında bütçemizden tarıma ayrılan kaynaklar toplamı 33,4 milyar TL. Tarımsal destek programları için 22 milyar TL bütçemizden kaynak ayırıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılında bütçemizden tarıma ayrılan kaynaklar toplamı 33,4 milyar TL. Tarımsal destek programları için 22 milyar TL bütçemizden kaynak ayırıyoruz" dedi. - ANKARA
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