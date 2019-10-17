Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Reel kesime yapılan destekler için...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 'Reel kesime yapılan destekler için...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Reel kesime yapılan destekler için...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Reel kesime yapılan destekler için bütçemizden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Reel kesime yapılan destekler için bütçemizden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi. - ANKARA

Naci Ağbal, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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