Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok" dedi - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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