Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok" dedi - ANKARA
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