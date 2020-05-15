- Cumhurbaşkanlığı tarafından bayramları konserleri tanıtım filmi yayınlandı - Son Dakika

- Cumhurbaşkanlığı tarafından bayramları konserleri tanıtım filmi yayınlandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde düzenlediği konserlerin tanıtım filmini yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan'da "7 tepeden 7 kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettiriyor. Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerimizde düzenlediği konserlerle, korona virüs nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara çok renkli bir konser programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin kültür hazineleri sahnelerinde gerçekleştirilecek Evde Bayram Konserleri tanıtım filmi yayınlandı.

Kültür hazinelerinde yapılacak konserler ise şekilde:

19 Mayıs Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - "Marifetnağme" Türk Müziği Konseri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri.20 Mayıs'ta Ferman Akgül ve Ethnic Band - "Türküler ve Folk Rock Ezgileri" Kapadokya, 21 Mayıs'ta Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - "Trakya ve Balkan Ezgileri" Patara Antik Kenti, 22 Mayıs'ta Yusuf Güney Efes Antik Kenti, 23 Mayıs'ta Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri Hierapolis Antik Tiyatrosu, 24 Mayıs Kubat - "Vazgeçilmeyen Türküler" Safranbolu, 25 Mayıs'ta Fettah Can İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, 26 Mayıs Mazhar alanson İstanbul arkeoloji müzesi'nde konser verecek.