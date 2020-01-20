Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2020 rotası belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2020 rotası belli oldu - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2020 rotası belli oldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi nisan ayında düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2020 rotası belli oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi nisan ayında düzenleniyor. Geçtiğimiz birkaç yılda altı etap olan tur, bu sezon sekiz etaptan oluşacak. Start, 2019’da olduğu gibi İstanbul’dan verilecek. Beykoz ilçesinden başlayan 187 kilometrelik ilk etap, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sona erecek.

Ardından sırasıyla Bursa, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’ye uğrayacak Türkiye Turu, 19 Nisan’da yine İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda sonlanacak.

Etaplar şu şekilde:

1. Etap | 12 Nisan 2020 | İstanbul - Sakarya | 187 Km

2. Etap | 13 Nisan 2020 | Sakarya - Bursa | 195 Km

3. Etap | 14 Nisan 2020 | Bursa - Balıkesir | 179 Km

4. Etap | 15 Nisan 2020 | Balıkesir - Ayvalık | 129 Km

5. Etap | 16 Nisan 2020 | Ayvalık - Çanakkale | 187 Km

6. Etap | 17 Nisan 2020 | Çanakkale - Tekirdağ | 195 Km

7. Etap | 18 Nisan 2020 | Tekirdağ - Edirne | 138 Km

8. Etap | 19 Nisan 2020 | Lüleburgaz - İstanbul | 168 Km

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:14 
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