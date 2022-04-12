SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı

12.04.2022 10:20

SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldıMustafa AKIN/ İZMİR,(DHA) ' 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünkü Selçuk-Alaçatı etabında kaza meydana geldi.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı

Mustafa AKIN/ İZMİR,(DHA) ' 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünkü Selçuk- Alaçatı etabında kaza meydana geldi. Tur parkuruna giren bir kişi yolda yürürken sporcuların çarpmasıyla yaralandı. Konu ile ilgili Bisiklet Federasyonu'nda yapılan açıklamada, 'Fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir' denildi.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabı dün koşuldu. 158.4 kilometrelik etabı, Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Turun Güzelbahçe geçişinde bir yaya parkur içerisine girdi. Yolda yürüyen ve arkasından gelen bisikletçileri görmeyen, hakem motorlarının seslerini duymayan vatandaş, uyarılara rağmen parkuru terk etmedi. Görevli polis memurunun uyarısına ve fiziki müdahalesine rağmen arkadan gelen bisikletçiler, vatandaşa çarptı. Olaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni, yolda yürüyen vatandaş ve polis memuru Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonucunda durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan bisikletçilerden Nacer Bouhanni'nin yarıştan çekildiği ve tedavisine ülkesinde devam edeceği bildirildi. Yaşanan olay sonrası Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), konu ile ilgili inceleme yaptı. Kaza anı ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, '57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 11 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes) ' Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir. Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır. Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni'nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz. Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir? ifadeleri kullanıldı.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı

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SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika


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