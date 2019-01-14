Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51 

Türkiye, Ekonomi
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