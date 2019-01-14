Cumhurbaşkanlığı: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Cumhuriyeti
devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51
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