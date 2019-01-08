Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, " Türkiye
'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:30
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