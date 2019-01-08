Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, " Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:30 

Türkiye, Ekonomi
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