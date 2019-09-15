Cumhurbaşkanlığı ucı mtb cup maraton serisi bisiklet yarışları tamamlandı

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Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var