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Cumhurbaşkanlığı ucı mtb cup maraton serisi bisiklet yarışları tamamlandı

58 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandıCumhurbaşkanlığı tarafından Adapazarı'nda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Adapazarı'nda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Adapazarı Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde yapıldı. "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla başlayan yarışların startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'nda 16 ülkeden 50 erkek sporcu ile 14 ülkeden 20 kadın sporcu farklı parkurlarda pedal çevirdi.

Yarışmada elit erkekler kategorisinde Letonya'dan Martins Blums birinci, Rusya'dan Ivan Flatov ikinci, Slovakya'dan Martin Haring üçüncü, elit kadınlar kategorisinde Avusturya'dan Laura Stigger birinci, Rusya'dan Guzel Akhmadullina ikinci, Japonya'dan Miho İmai üçüncü oldu.

Düzenlenen kupa töreni ile derece elde eden sporcular madalyalarını alırken tören sonrası bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, "2020'de dünyanın gözü Sakarya'da olacak. Organizasyonda bir nevi 2020 yılında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Yarışları Dünya Şampiyonasının provasını gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ucı mtb cup maraton serisi bisiklet yarışları tamamlandı

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
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