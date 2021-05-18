Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler

18.05.2021 09:14

Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın büyük tartışma yaratan gizlilik sözleşmesini kabul edenlere uyarılar yaptı. Sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesini gerektiğine vurgu yapan Koç, WhatsApp'ın kullanıcılara ait konum, profil fotoğrafı hatta hakkımda bilgilerini de toplayabileceğini açıkladı.

Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir. Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var" dedi.

Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Koç ayrıca, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

* Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dâhil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

* Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

* Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.

KAMU KURUMLARI BiP'E GEÇTİ

Öte yandan Koç, yerli ve millî uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (6)
  • Oldu mu şimdi?: valla ben açıkcası kabul ettim zaten herkes alıyor bilgileri buda yasallaşmış haliydi kabul edeceksin yoksa git başka program yükle bütün programlar alıyor bilgileri ben almıyorum falan hikaye Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • mustafa: watsapp zaten babasının hayrına hizmet veriyordu bunlar kafir menfaatsiz annelerine bile yardım etmezler Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Samsun davud: MR tomoğrafiden önce milli yazılımla çözün bu tür problemleri Zoom Whatsapp vb BİP amatör kalıyor görüntü donuyor görüntülü konuşmalar bayağı geri üstüne üstlük kendilerinde geliştirmiyorlar Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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