Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti - Son Dakika
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Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti

10.11.2022 12:10

Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde paylaştığı anma mesajını yorumlara kapattı.

Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde milli bayramlar için verilen resepsiyonlara ve 10 Kasım törenlerine rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmayan Abdullah Gül, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

ANMA MESAJI PAYLAŞTI

Gül, yaptığı paylaşımda, "Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. Paylaşımın yoruma kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Abdullah Gül'ün 10 Kasım paylaşımı;

Abdullah Gül'den Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

RESMİ BAYRAMLARA KATILMADIĞI İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

2007-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, bu süreç içerisinde milli bayramlara hasta olduğu için katılmadığı iddialarına yanıt vermişti. 7 yıllık görev süresi boyunca özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadığı öne sürülen Gül, geçtiğimiz 30 Ağustos'ta "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." notuyla bir video paylaşmıştı.

Abdullah Gül'den Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

"BÜTÜN MİLLİ BAYRAMLARA KATILDIM"

Gül, konuşmasında şunları söylemişti: "Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık… Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı bazıları anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum.

"KUTLAMALARI ÇANKAYA'YA ALDIRDIM"

Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya'ya aldırdım, orada görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildir. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık cumhurbaşkanlığım dönemimde 1 kez Kırgızistan seyahatimdeki rahatsızlığım sebebiyle merasime katılamadım.

"İÇ KULAK KANAMASI GEÇİRDİM"

Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne gidiyordum, o günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim, onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım. Doktorlar seyahat yapmamam için zaten uyarıda bulunmuşlardı. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta yatmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile bilerek aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti - Son Dakika
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