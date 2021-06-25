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Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı

25.06.2021 16:22

- Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı 7 ülke, 37 tekne ve 300 sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2.

- Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı

MUĞLA - 7 ülke, 37 tekne ve 300 sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Ekrem Yemlihaoğlu'nun katılımıyla Marmaris Meydan'da gerçekleşen törenle başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı Marmaris ilçesinden start aldı. Yarışın Marmaris etabının start törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman ve ilçe protokolü katıldı.

Ulusal ve uluslararası yüzlerce yarışçının dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris- Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası, Muğla'nın eşsiz güzellikleri yarışçılara eşlik edecek. Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla hem ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgara karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri. Bizi burada ağırlayan başta sayın valimiz Orhan Tavlı'ya ve tüm büyüklerimize teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021'de

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıtalararası yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı

Orhan Tavlı, İstanbul, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'ten start aldı - Son Dakika Spor


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