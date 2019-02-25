Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, Geçen Yıl 13 Milyar 163 Milyon...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, Geçen Yıl 13 Milyar 163 Milyon...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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