Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, Geçen Yıl 13 Milyar 163 Milyon...
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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