Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen Yıl Türkiye'de En Çok Yatırım Yapan İki...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu."

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