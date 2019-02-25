Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen Yıl Türkiye'de En Çok Yatırım Yapan İki...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen Yıl Türkiye'de En Çok Yatırım Yapan İki...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Ekonomi
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