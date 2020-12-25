Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dağlıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve " spor " kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu