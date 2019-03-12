Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Mıpım'de Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Mıpım'de Konuştu

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşması CANNES - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Cannes'da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarının (MIPIM) açılışında konuştu.

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşması CANNES - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Cannes'da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarının (MIPIM) açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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