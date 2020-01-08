Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş'ı ziyaret etti

38 dakika önce

Çankırı'ya kazandırılan yatırımları yerinde görmek, yatırımcıların yeni yatırımlarına dair planlarını görüşmek ve yerinde incelemek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ferruh Parmaksız, Vali Hamdi Bilge Aktaş'a da ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Çankırı'ya kazandırılan yatırımları yerinde görmek, yatırımcıların yeni yatırımlarına dair planlarını görüşmek ve yerinde incelemek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ferruh Parmaksız, Vali Hamdi Bilge Aktaş'a da ziyarette bulundu.


Ziyarette Parmaksız'a KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Usta, birim müdürleri, uzmanlar ve diğer yetkililer eşlik etti. Ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız ve diğer yetkililere teşekkür eden Vali Aktaş, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - ÇANKIRI

Bilge Aktaş, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
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