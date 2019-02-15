Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Potansiyel Otomotiv Yatırımcılarına Çağrı

Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'de henüz yatırımı bulunmayan, ancak buna yönelik istişareleri yürüten firmalar da yer aldı.

Türkiye'nin otomotiv sanayinde sunduğu fırsatların tanıtımı açısından da önemli bir platform oluşturan buluşmaya yaklaşık 40 otomotiv firmasının üst düzey yetkilileri katıldı. Türkiye'deki teşvik sistemi, otomotiv değer zinciri, nitelikli insan kaynağının ele alındığı ve iki gün süren etkinlik, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının yanında bulunan, Vehbi Koç Vakfı Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam tesislerinde düzenlendi.

Türkiye'nin son 20 yılda otomotiv sanayinde elde ettiği kazanımlar ve bir üretim merkezi olarak konumlandırılmasını ele alan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatları aktardı.

Etkinlikte bir konuşma yapan OTEP Başkanı Ernur Mutlu, 2000'lerin başında Ford Otosan'ın Türkiye'de geliştirdiği Hafif Ticari Araç tasarımının Avrupa'da çok başarılı olması üzerine şirketin aynı aracı ABD pazarı için de üretmesinin Türk otomotiv ihracatı açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bugün Türkiye'nin motor alanında önemli kabiliyetleri olduğunu ifade eden Mutlu, bu tecrübelerin Türk mühendislik ekiplerinin Ar-Ge yetkinliklerinin artırılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Ernur Mutlu, "Türkiye'nin bugün otomotiv alanında Ar-Ge kapasitesinin uluslararası alanda rekabetçi bir seviyeye ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi. Ford Trucks F-Max kamyon tasarımının Avrupa'da aldığı "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu"ödülünün de bu Ar-Ge yetkinliklerinin bir sonucu olduğunu paylaştı.