Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya Ziyaret

42 dakika önce

KUALA Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Singapur Temsilcisi Ahmet Emre Büyükkılıç, Malezya'ya ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya Ziyaret, System.String[]
KUALA Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Singapur Temsilcisi Ahmet Emre Büyükkılıç, Malezya'ya ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı tarafından ağırlanan Dağlıoğlu ve Büyükkılıç, Türkiye-Malezya arasındaki ticaretin gelişimi ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Malezyalı iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirten Büyükelçi Kavakcı, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin artmasına yönelik çabalarından ötürü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi üyelerine teşekkürlerini sundu.

Görüşmenin ardından AA muhabirine konuşan Dağlıoğlu, Türkiye ile Malezya'nın 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Ticaretin sonrasında yatırımın geldiğine inanıyoruz. Bu bağlamda iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilebileceğine dair düşüncemiz var." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, son 10 yılda bazı Malezya merkezli şirketlerin Türkiye'de sağlık, enerji ve havalimanı alanında şirketler satın aldıklarına dikkati çekerek, "Bu gibi fırsatların uzun vadede var olacağına inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'deki satın alma ve birleşme fırsatlarının Malezya'daki yatırımcılara anlatılabilmesi için platformlar oluşturma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Malezya'dan yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımın geldiğini belirten Dağlıoğlu, "Hedefimiz Malezya'dan daha çok yatırımcının Türkiye'ye gelmesini sağlamak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Ahmet Burak, Türkiye, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:31:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Malezya'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]