Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, kent yöneticileriyle görüşerek şehirlerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin hazırlayacakları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini bildirdi.

Karatepe, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu İstişare Toplantısı'nda, yerel yönetim politikalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun ilk toplantılarını Ankara'da yaptığını hatırlatan Karatepe, yerel yönetimi ilgilendiren konuları ele aldıkları için toplantıları her ay Türkiye'nin farklı bir ilinde yapmayı kararlaştırdıklarını aktardı.

Karatepe, bu kapsamda şehirleri gezdiklerini ve o ilin belediye başkanlarıyla mülki amirleriyle görüştüklerini vurgulayarak, kentlerde yaşanan problemleri raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını ifade etti.

Söz konusu toplantıların üçüncüsünü Şanlıurfa'da düzenlediklerini belirten Karatepe, "Şanlıurfa'nın misafirperverliği ve dostluğundan çok memnun kaldık ve herkese teşekkür ediyoruz. Burada Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve bunlara bağlı birimlerimizin durumlarını birlikte istişare edeceğiz konuşacağız. Sizler anlatacaksınız bizler not alacağız. Ne kadar gerçeğe yakın, ne kadar doğru bilgi yansıtılırsa bizim hazırlayacağımız rapor o kadar gerçekçi olur, o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Bizim bir uygulama yetkimiz yok, biz rapor hazırlıyoruz, politikalar oluşturuyoruz ve bunu Cumhurbaşkanımıza teklif ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kurulun şehrin röntgenini çekerek kendilerine yol gösterici bir şekilde rapor hazırlayacaklarını kaydetti.

Beyazgül, "Belediyemize ilişkin bütün konuları çalıştık ve sunumlarımızı yapacağız. Şanlıurfa tarihiyle, müziğiyle, tarımıyla ve kültürüyle önemli bir kent. Bu kent ayağa kalktığı zaman bunun sinerjisini Türkiye'ye yayacak güçte." dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.