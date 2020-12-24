Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı

24.12.2020 13:07

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun bu ayki toplantısı Beyoğlu Belediyesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun bu ayki toplantısı Beyoğlu Belediyesinde gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye binasına gelen kurul üyelerine Meşk-i Mevlana Hat Sergisi'ni gezdirdi. Yıldız, daha sonra belediyenin tarihçesi hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Yıldız ve kurul üyeleri ayrıca belediye binasının önündeki Sultan 2. Abdülhamit Han Tuğrası önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber politika kurullarının oluşturulduğunu anımsattı.

Politika kurullarının görevlerinin kendi hizmet alanlarına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, Cumhurbaşkanı'nın uygulayacağı politikalarda görüş oluşturarak öneri vermek olduğunu belirten Karatepe, şöyle devam etti:

"Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'da belediyenin ve Türkiye'de yerel yönetimlerin ilk örneği olarak burada kuruldu. Bu bakımdan özel bir anlamı var. Bugün Haydar Ali Yıldız başkanın davetiyle burada bir kurul toplantısı yapmayı uygun bulduk. Toplantıda Beyoğlu Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin yerel yönetimlerle ilgili meselelerini istişare edeceğiz."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bugünün Beyoğlu Belediyesinin kuruluşunun yıl dönümü olduğunu ve bu anlamlı günde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kuruluna, Beyoğlu Belediyesi ile ilgili bazı sunumları yapacaklarını dile getiren Yıldız, "Daha sonra bölgemizde devam etmekte olan büyük yatırımları ve özellikle turizm projelerini kendilerine göstereceğiz. Buraya geldikleri için kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı

Haydar Ali Yıldız, Yerel Yönetim, Beyoğlu, Kurul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı Beyoğlu Belediyesinde yapıldı - Son Dakika


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