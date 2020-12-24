Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Beyoğlu'nda toplandı - Son Dakika

Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk belediye binası olan Beyoğlu Belediyesi'nin Tarihi Başkanlık Binası, 6 daire olarak kuruluşunun yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun bu ay ki toplantısı yerel hizmetlerin başlangıç noktası olan Beyoğlu Belediyesi'nin Tarihi Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tarihi binayı gezdi ve fotoğraf çekildi. Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Toplantıda Beyoğlu Belediyesi başta olmak üzere İstanbulumuzun ve Türkiyemizin yerel yönetimlerle ilgili meselelerini istişare edeceğiz" dedi. Başkan Haydar Ali Yıldız ise, "Bölgemizde devam etmekte olan büyük yatırımları, özellikle turizm projelerini kendilerine göstereceğiz. Bu ziyaret hem Beyoğlu hem de ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TARİHİ VE MANEVİ ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Prof. Dr. Şükrü Karatepe toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber politika kurulları oluşturuldu. Bu kurulların görevleri kendi hizmet alanlarına giren konularda araştırma ve incelemeler yaparak Cumhurbaşkanlığının uygulayacağı politikalarda görüş oluşturmak ve öneri vermektir. Yerel yönetim politikaları kurulunun görevi ise belediyelerimizin, diğer yönetimlerimizin şehir yönetimiyle ilgili sorunları, gerekirse yerinde inceleme ve araştırma yaparak Cumhurbaşkanımıza uygulayacağı politikalar konusunda öneriler götürmektir. Beyoğlu Belediyesi şehremanetinin, İstanbul'da belediyenin ve Türkiye'de yerel yönetimlerin ilk örneğidir. Bu bakımdan tarihi ve manevi özel bir anlamı var. Biz davete icabet ederek belediyelerin Türkiye'de kuruluşunun temelini atan bu belediyemizde bir kurul toplantısı yapmayı uygun bulduk. İnşallah toplantıda Beyoğlu Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin yerel yönetimlerle ilgili meselelerini istişare edeceğiz. Beyoğlulu kardeşlerimize, Türkiye'deki yerel yönetim hizmeti yapan belediyelerimize ve çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza, başkanımız ve ekibine saygılarımı sunarım."

"İLK BELEDİYE BİNASI"

28 Aralık 1857 yılında kurulan Beyoğlu Belediyesi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu üyeleriyle bir arada olduklarına dikkat çeken Haydar Ali Yıldız da, "Beyoğlu Belediye Başkanlığı Cumhuriyet'in, geriye doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk belediyesi. Bulunduğumuz bina da imparatorluğun ilk belediye binası. Dolayısıyla bugünü en anlamlı şekilde değerlendirebilmek anlamında Cumhurbaşkanlığımızın Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu belediye faaliyetlerimizi değerlendirmek üzere, toplantıyı burada gerçekleştirmeyi uygun gördüler. Kendilerine Beyoğlu Belediyesi ile ilgili bir sunum yapacağız. Sonrasında da bölgemizde devam etmekte olan büyük yatırımları, özellikle turizm projelerini kendilerine göstereceğiz. Ben bütün kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizi onurlandırdılar. Ziyaretleri hem Beyoğlu hem de ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

'Beyoğlu' gündemli toplantının ardından kurul üyelerinin, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarını ve yeni yapılan projelerini gezerek incelemelerde bulunacakları bildirildi.