Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora

08.06.2022 21:13
Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

DPÜ'nün Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde, bu yıl mezun olan 8 bin 994 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene katılan Kahraman'a, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından cübbe giydirilerek fahri doktora diploması ve belgesi takdim edildi.

Kahraman, burada yaptığı konuşmada, DPÜ'de idealist, kabiliyetli, manevi ve milli değerlere sahip gençler yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin eğitim ve öğretim alanında büyük başarı sağladığını belirten Kahraman, "Son çeyrek asırda Türkiyemiz eğitim ve öğretim alanında, yani maarifte büyük başarılara ulaştı. Bugün Türkiye'mizde 208 üniversite vardır. Yüksek öğrenimde 8 milyon 300 bin öğrenci okuyor. Bu sayı Avrupa devletlerinde okuyan öğrencilerin üstündedir." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da üretmeyi misyon edinen bir üniversite olduklarını, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

DPÜ'nün 30 yaşına giren bir üniversite olduğunu aktaran Uysal, "Hamdolsun çok iyi bir yere geldik ve hedefimiz üniversitemizi çok daha ileriye taşımaktır. Yaklaşık 45 bin öğrencimiz var. An itibariyle 87 ülkeden misafir öğrencimiz var. Bu da gösteriyor ki DPÜ artık uluslararası bir üniversitedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmede

üniversitemiz yıldan yıla daha iyi basamaklara doğru gidiyor. Daha iyi dereceler alıyor." ifadelerini kullandı.

Törende, Kütahya Valisi Ali Çelik ve protokol mensupları, başarılı öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı tören sonunda, mezun öğrenciler toplu halde keplerini havaya fırlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora - Son Dakika

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