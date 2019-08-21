Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya'da
1 saat önce
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 Kaynak: İHA
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