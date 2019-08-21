Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya'da
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya'da

1 saat önce

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya'da, System.String[]
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilik önünde Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Arınç, daha sonra makama geçerek şeref defterini imzaladı. Ziyarette Bülent Arınç ve beraberindekiler, Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarete AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da eşlik etti. - MALATYA
Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]