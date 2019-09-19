Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin: "Terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyiz"

KARABÜK - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin Suriye sınırında terör devleti kurulması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Sınırımızda terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyiz" dedi.

Eflani ilçesinde düğün salonu temel atma törenine katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının seçim sürecinde verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi. Sözlerin tutulmamasının ilkesizlik ve tutarsızlık olduğunu ifade eden Şahin, "Bu siyaset kurumuna olan güveni sarsar. Her şeyden önce o belediye yönetimine güveni sarstığı gibi siyaset kurumuna olan güveni de sarsar. O bakımdan bu tür davranışlardan uzak durmak gerekir. Çünkü herkesin belediye başkanı olduktan sonra, artık belediyede bir ayrım yapamazsınız. 'Benden önceki dönemden işe alındı' diye o insanları kapıya koyamazsınız. Dün yine bir gazetedeydi. İstanbul'da böyle bir durum yaşıyoruz maalesef. İşten çıkartılanlar belediye önünde eylem yapıyorlar. 'Bizi işe alın' diyorlar. CHP'nin il başkanlığı önüne de gelmişler. Orada eylem yapıyorlar. Bir başka mesele var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu diyor ki, 'Önümüzde 200 bin tane CV var. Biz bunları alacağız' Bu da son derece siyaseten yanlış bir davranıştır. 'Belediyeden çıkartılan insanların yerine bunları alacağız' Bu siyaseten son derece yanlıştır. En azından genel başkanınızı mahcup etmeyin. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce demişti ki, 'Namus sözü veriyorum ki, kimse işinden olmayacak' Bir genel başkanın bu sözünün herhalde bir değeri olması lazım. O nedenle bu tür davranan belediye başkanları genel başkanlarının bu sözünü yere düşürmemeliler diye değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye'nin artık yeni bir sisteme geçtiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yerel seçimler yapıldı. İşte 2023-2024'te seçimler yenilenecek. Artık Türkiye'nin önünde hizmet yapılabilecek önemli bir zaman dilimi var. Türkiye bu zaman dilimini en iyi değerlendirmelidir, değerlendirecektir. Bugün Gaziler Günü, İsviçre'de 'Gaziler Günü' diye bir gün yoktur, Avrupa'nın birçok ülkesinde 'Gaziler Günü' diye bir gün yoktur. Onlar terör nedir bilmezler. Ama 'demokrasi', 'insan hakları' deyince mangalda kül bırakmazlar. Bizim gibi uzun yıllardır bölücü terörle hatta başka terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin şartlarını onların anlaması, değerlendirmesi gerekir ama değerlendirmiyorlar."

"Terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyiz"

Türkiye'nin uzun zamandır bölücü terörle mücadele ettiğini vurgulayan Şahin, "Şimdi Suriye'de, Irak'taki gelişmeler nedeniyle orada bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Türkiye'de 'bu terör devleti kurulmasın' diye elinden gelen çabayı gösteriyor. Askerlerimiz sınırdadır, orada bir güvenli bölge oluşsun, Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeliler güvenli bölgeye yerleşsinler, sınırımızda terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyiz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa onu yaparız anlayışı içerisindedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti" diye konuştu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'da bir araya geldiğini, Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğünü hatırlattı.

Terörle mücadele eden Türkiye'nin halkın sorunlarını da çözmeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Önümüzde seçimsiz istikrarla devam ettireceğimiz bir dönem var. Bir taraftan terörle mücadele ederken, bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin kalkınmasında üzerimize düşeni yapacağız. 2023'lere doğru geldiğimizde Türkiye bugünkünden daha iyi noktada olacak, olmalıdır. Türkiye güçlü bir devlettir. Bunun Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da teyit edilmiş olması son derece memnuniyet vericidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki gün önce Denizli'de dedi ki, 'Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesidir' Doğrudur. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatımı yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir. Bölgeyi ekonomik olarak denetleyecek gücümüz var. Bölgeyi barış havzasına dönüştürebiliriz. Dolayısıyla iktidarla aynı görüştedir, muhalefet aynı görüştedir. Türkiye'nin bu gücünü daha da geliştirerek halkımızın sorunlarını çözeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne geldiğimizde Türkiye daha güçlü bir ülke olacak. Dünyada sözü daha çok dinlenen ülke olacak. Bunu hep birlikte başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.