Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar arasından seçilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

"Spor" kategorisinde, bir pehlivanın mücadele esnasındaki rahat tavırlarını gösteren Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, alttaki güreşçinin çok yorulduğunu ve aslında uyur vaziyette olduğunu belirtti. Şahin, üstteki güreşçinin de çok yorgun olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Tabii yağlı güreşte bu tür enstantanelere rastlamak mümkün. Fotoğrafçı iyi yakalamış bunu." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, gökkuşağını fotoğraflayabilmek için uzun süre beklenilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, fotoğrafta otlayan bir atın da bulunduğunu kaydederek, "Aslında bu fotoğraf büyütülerek evlerin duvarlarına bile asılabilecek bir fotoğraftır. O nedenle buna oy veriyorum." diye konuştu.

"Orman yangını fotoğrafı, yaşadığımız acı gerçeği tüm çıplaklığıyla gösteriyor"

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bu sene yaşanan orman yangınlarının daha öncekilerin çok üstünde olduğunu, çok zayiat verildiğini ve hayatını kaybedenlerin bulunduğunu hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği Marmaris'teki orman yangını fotoğrafı, yaşadığımız acı gerçeği tüm çıplaklığıyla gösteriyor. O bakımından dikkatimi çekti. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu tür acıları bir daha yaşamayız. Ama küresel ısınma devam ettiği ve önemli tedbirler almadığımız takdirde, yani Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini dünya insanlığı olarak yerine getirmediğimiz sürece bu tür acı tabloları korkarım bundan sonra daha fazla yaşayacağız. Bir an önce sera gazı salınımını durdurmamız gerekiyor."