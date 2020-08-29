Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AK Parti Safranbolu İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AK Parti Safranbolu İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, birilerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünün yazıldığı pankartın altında resim çektirmeyi 30 Ağustos'u kutlamak olarak gördüğünü belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti ve...

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AK Parti Safranbolu İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, birilerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünün yazıldığı pankartın altında resim çektirmeyi 30 Ağustos'u kutlamak olarak gördüğünü belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti ve devletiyle 'Bu toprakların gerçek sahibi biziz. Havada da karada da denizde de ne hakkımız varsa kimseye bir milim yedirmeyiz.' mesajını veriyor." dedi.

Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen AK Parti Safranbolu 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmasını herkesin beklediğini ve etkili bir aşıyı kim bulursa bulsun insanlığa önemli hizmet yapmış olacağını söyledi.

Malazgirt Zaferi'ne şu ana kadar bu kadar önem verilmediğini belirten Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm ülkemiz insanına ve hatta insanlığa buradan çok önemli bir mesaj verdi. Aslında Sultan Alparslan'ın 949 sene önce verdiği mesaj da şuydu: 'Biz geldik.' Şimdi o mesaja Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız ve halkımız sahip çıkıyor. Bundan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Şahin, Osman Devletinin son dönemlerinde Yunanistan'ın ülkeyi işgal ederek Ege'den girip Ankara yakınlarına kadar geldiğini hatırlatarak, "Sultan Alparslan, 949 yıl önce 'Biz geldik.' demişti. 98 yıl önce de Mustafa Kemal Paşa, 'Gitmiyoruz.' dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti ve devletiyle 'Bu toprakların gerçek sahibi biziz. Havada da karada da denizde de ne hakkımız varsa kimseye bir milim yedirmeyiz.' mesajını veriyor. Hem Sultan Alparslan'a hem Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkıyor hem de bugüne ve geleceğe sahip çıkıyor." ifadelerini kulladı.

"30 Ağustos nasıl kutlanacak yarın hep birlikte göreceğiz"

CHP'nin pandemi nedeniyle 30 Ağustos törenlerinin kısıtlandığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"30 Ağustos nasıl kutlanacak yarın hep birlikte göreceğiz. Önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kabrinde ziyaret edilecek. Anı defterine şükranlar ifade edilecek. Sonra Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımız kutlamaları kabul edecek. Yetti mi? Yetmez. Külliye'deki törenden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'nın Nallıhan ilçesine geçecek. Burada ROKETSAN'ın tesisleri var. Burada Uzay Teknolojileri ve İleri Teknoloji Merkezinin açılışını yapacak. Birileri Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünün yazıldığı pankartın altında resim çektirmeyi 30 Ağustos'u kutlamak olarak görüyor ama biz böyle görmüyoruz. 'Uzayda da hakim olabilmek için ileri teknolojiye sahip tesislere ihtiyacınız vardır. Bunun açılışını yapıyoruz.' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla Cumhuriyet'e böyle sahip çıkılır."

Şahin, Cumhuriyet'e afaki ve hamasi nutuklar atarak değil, hizmetle sahip çıkılacağını söyledi.

"Bugün Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yataklarının bölüşümüyle ilgili bir sancı var." diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan, bize diyor ki: 'Antalya Körfezi'nden dışarı çıkmayacaksınız. Ege ve Akdeniz boyunca sahide oturacaksınız, sadece balık tutacaksınız. Sizin Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkınız yoktur. Buralar Meis Adası'nın kara sularıdır.' Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması'na göre adaların kara suları olmaz. Ana karaların kara suları olur. Yunanistan, bir adalar devleti değil. Yunanistan'ın bir ana karası var. Dolayısıyla siz bu adaları kastederek 'Türkiye, Antalya Körfezi'nden çıkamaz.' diyemezsiniz. Bunun uluslararası mahkemelere intikal etmiş başka ülkelerle ilgili sayıca örnekleri vardır."

"98 yıl önce de siz Yunanistan'a destek vermiştiniz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Yunanistan'a destek vermelidir." dediğini aktaran Şahin, "Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. 98 yıl önce de siz Yunanistan'a destek vermiştiniz. O da Ankara yakınlarına kadar gelmişti. Cevabını aldı." dedi.

Şahin, "98 yıl önce Yunanistan'ı kışkırtıp bizimle savaştıran Batılılar, hiç aklınızdan geçirmeyin, pişman olursunuz. Yunanistan da pişman olur, siz de pişman olursunuz." ifadelerini kullandı.

Kongredeki seçimde mevcut Başkan Mehmet Sarı güven tazeledi.

Kongreye AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ile çok sayıda partili katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AK Parti Safranbolu İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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