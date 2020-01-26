Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, deprem konusunda Türkiye'de önemli bir mesafenin alındığını, depremden ders çıkararak tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Eflani ilçesine gelen Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Sağlık Bakanlığının "Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun" sloganını hatırlatan Şahin, "Buna yeni bir cümle daha ilave edilebilir: Depremden korkmayın, hazırlıksız yakalanmaktan korkun." dedi.

Şahin, depremden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Japonya'da binaların depremlere dayanıklı hale getirildiğine de işaret ederek, "Türkiye olarak yapmamız gereken de budur. Bu konuda mesafeler alındı. Bu depremden dersler çıkararak bundan sonra tedbirlerimizi daha da artırmalıyız." diye konuştu.

CHP'ye geçen bazı belediyelerdeki işten çıkarmalar konusundaki soru üzerine Şahin, "Seçimden önce 'Hiç kimse mağdur olmayacaktır' diyeceksiniz, bunu bir namus sözü olarak ortaya koyacaksınız ama seçimden sonra bunun tam aksini yapacaksınız. Bu durum etik, ahlaki ve şık değil. Vatandaşlarımız bunu hafızalarının bir yerlerine yazarlar. Zamanı gelince bunun hesabını sandıkta sorarlar." ifadelerini kullandı.